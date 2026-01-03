Pisa, trattativa per Cheveyo Tsawa dello Zurigo: c’è l’accordo col giocatore, manca l’intesa finale con il club

Il Pisa lavora per assicurarsi Cheveyo Tsawa dello Zurigo, centrocampista svizzero classe 2006

Il Pisa vuole rinforzare la mediana. Come riporta Sky Sport Svizzera, il club nerazzurro è al lavoro per assicurarsi Cheveyo Tsawa dello Zurigo. La formazione di Gilardino ha trovato l’accordo con il ragazzo, ma manca ancora l’intesa finale con il club svizzero sui tempi di pagamento e la percentuale sulla rivendita.

Tsawa, classe 2006, ha finora collezionato buoni numeri con la squadra svizzera. Nelle prime 17 partite di campionato, il giocatore ha raccolto 2 gol e 1 assist.

Il Pisa lotta per centrare l’obiettivo salvezza. Attualmente i nerazzurri sono penultimi in classifica, con 11 punti in 17 giornate. La formazione di Gilardino ha vinto una sola gara, quella dello scorso 7 novembre contro la Cremonese.

Oggi, 3 gennaio, Tramoni e compagni saranno impegnati in uno scontro diretto in chiave salvezza. Alle ore 15:00, il Pisa scenderà in campo contro il Genoa nella gara valevole per la diciottesima giornata di Serie A.