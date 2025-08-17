Coppa Italia, incredibile in Cesena-Pisa: 6 rigori di fila sbagliati
Episodio surreale nel match di Coppa Italia tra Cesena e Pisa: 6 rigori di fila sbagliati.
La Coppa Italia regala subito emozioni. Il match tra Cesena e Pisa non si sblocca per tutti i 90′ minuti, con la squadra di Gilardino in 10 per l’espulsione di Calabresi.
Si va dunque ai calci di rigore: il Cesena viene ipnotizzato da Semper, che para 4 rigori su 5 tentati dai bianconeri.
Dall’altro lato, però, i tiratori del Pisa non riescono a segnare. Cuadrado segna il primo, poi arrivano 3 errori consecutivi, che, sommati ai 3 del Cesena, diventano 6 in fila.
È Mbala Nzola a regalare la vittoria al Pisa, che supera il turno. 7 rigori sbagliati su 10, con il solo Shpendi che riesce a battere Semper: i nerazzurri passano il turno, dove incontreranno la vincente di Torino-Modena.