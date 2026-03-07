Lo sfogo di Arturo Calabresi, difensore del Pisa, in conferenza stampa dopo la sconfitta per 4-0 contro la Juventus

“La solita narrazione della ‘Buona gara a cui è mancato un dettaglio’ non è più credibile. Abbiamo vinto una partita su 28, è un dato eloquente”, ha ammesso il difensore del Pisa Arturo Calabresi in conferenza stampa dopo la sconfitta per 4-0 dell’Allianz Stadium contro la Juventus.

I nerazzurri hanno infatti disputato un buon primo tempo, chiuso sullo 0-0, dove sono anche riusciti a concludere più di una volta verso la porta di Perin. Nella ripresa, come spesso è capitato in stagione, sono poi crollati.

Il difensore nerazzurro non ha usato mezze misure nel parlare della partita: “Se mi mettessi a commentare il match, prenderei tutti per il c**o. Sia me sia i tifosi”.

Calabresi ha infine ammesso le colpe della squadra parlando del ritorno nella massima serie: “La piazza lo aspettava da 34 anni e non siamo stati all’altezza. Mi viene da piangere se penso che ci applaudono comunque, ogni volta. Ora dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, cercando di rimanere aggrappati a questo campionato fino all’ultimo”.