Pisa, fatta per Rosen Bozhinov dell’Anversa: operazione da 5 milioni più bonus

È fatta per il trasferimento di Rosen Bozhinov dall’Anversa al Pisa. Il club toscano ha trovato l’accordo sulla base di 5 milioni più bonus.

Un altro sforzo economico importante per i nerazzurri, che vogliono centrare l’obiettivo salvezza puntando su profili giovani di talento, ormai marchio di fabbrica del dg Corrado e del ds Vaira.

Bozhinov, che si è trasferito all’Anversa nell’estate del 2024, è riuscito a mettersi in mostra in questa prima parte di stagione giocando 17 partite e segnando un gol.

Ufficializzato Durosinmi, prelevato dal Viktoria Plzen per dare maggiore qualità all’attacco, il Pisa non ha intenzione di fermarsi in questo mercato invernale e vuole ancora migliorarsi per provare a risalire la classifica.