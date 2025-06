I nerazzurri hanno messo nel mirino l’attaccante protagonista con la maglia del Brescia nella scorsa stagione

In attesa di definire la situazione per la panchina, il Pisa lavora per rafforzare l’attacco. I nerazzurri hanno messo gli occhi su Gennaro Borrelli, attaccante protagonista con la maglia del Brescia nella scorsa stagione.

Il classe 2000, che in passato ha vestito anche le maglie di Juve Stabia e Pescara, ha realizzato 6 gol nell’ultimo campionato di Serie B.