Pisa-Bologna, le formazioni ufficiali
Le scelte di Hiljemark e Italiano per Pisa-Bologna
Dopo aver passato il turno in Europa League e aver trovato la Roma agli ottavi, il Bologna torna a pensare al campionato, dove è al momento sceso al nono posto.
Infatti, vincendo contro l’Atalanta, il Sassuolo ha superato i rossoblù in classifica, che ora devono vincere per compiere il contro sorpasso.
La squadra di Italiano è attesa dalla partita contro il Pisa, ultimo insieme al Verona a quota 15 e distante 9 punti dalla zona salvezza.
Dopo 3 gare in panchina, Oscar Hiljemark cerca la prima vittoria da allenatore nerazzurro, che riaccenderebbe le speranze dei toscani.
Le formazioni ufficiali
PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Coppola; Leris, Hojholt, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Durosinmi.Allenatore: Hiljemark
A disposizione: Semper, Luppichini, Bozhinov, Canestrelli, Meister, Tramoni, Cuadrado, Akinsanmiro, Touré, Iling Junior, Stengs, Loyola, Piccinini, Raul Albiol, Stojilikovic.
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Lucumí, Vitik, Joao Mario; Sohm, Freuler, Moro; Cambiaghi, Castro, Bernardeschi. Allenatore: Italiano
A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Helland, Orsolini, Rowe, Casale, Ferguson, Odgaard, Dallinga, De Silvestri, Dominguez.
Dove vedere Pisa-Bologna in tv e streaming
La partita della Cetilar Arena, valida per la 27^ giornata di campionato, si giocherà oggi, lunedì 2 marzo, con calcio d’inizio alle 18:30.
La gara sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN, oltre che in diretta tv sul canale 214 di Sky per gli aderenti al servizio “Zona Dazn“.