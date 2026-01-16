Atalanta, esordio di Raspadori contro il Pisa
Palladino ha schierato Raspadori al 56esimo minuto della sfida della Cetilar Arena
A un solo giorno dall’esordio, Giacomo Raspadori ha fatto il proprio esordio con l’Atalanta. Raffaele Palladino ha optato per il numero 18 al minuto 56 della sfida della Cetilar Arena di Pisa, con il risultato fermo sullo 0-0.
Con il risultato fermo sullo 0-0, Raspadori è subentrato a Scamacca. Staffetta tra i due attaccanti titolari del Sassuolo di De Zerbi. Per Raspadori, con appena due allenamenti in gruppo – compresa la rifinitura di questa mattina – poco meno di quaranta minuti a disposizione in campo, al centro del tridente formato con De Ketelaere e Zalewski.
Raspadori è stato ufficializzato nella giornata di ieri dall’Atalanta, dopo essere arrivato nella giornata di martedì in Italia. Il classe 2000 è stato acquistato a titolo definitivo dall’Atletico Madrid.