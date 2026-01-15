Le dichiarazioni di Alberto Gilardino alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. Possibile esordio per Durosinmi e Bozhinov

Il Pisa è senza dubbio una delle squadre più attive nella sessione invernale di calciomercato. Nella giornata di ieri il club ha ufficializzato gli acquisti di Durosinmi e Bozhinov (in ordine, i due calciatori più costosi della storia del club) , mentre nei prossimi giorni arriveranno Joao Pedro e Loyola.

In conferenza stampa, Alberto Gilardino ha commentato la sessione in corso: “In un mercato difficile come quello di gennaio, il club sta facendo enormi sforzi per cercare di inserire giocatori in un contesto di squadra già avviato. Non è mai semplice, soprattutto nella sessione invernale. La società è vigile, molto vigile e sta lavorando forte. L’allineamento tra me e la dirigenza è costante: questo è un aspetto molto positivo“.

Già nella sfida contro l’Atalanta, in programma venerdì 16 alle 20:45 come anticipo della ventunesima giornata di Serie A, potrebbe esserci l’esordio dei due calciatori già arrivati: “Ieri è stato il primo allenamento per Bozhinov e il secondo per Durosinmi. La scorsa settimana ne fece uno poi è dovuto tornare in Repubblica Ceca. Stanno bene, hanno grandissimo entusiasmo e voglia di mettersi a disposizione della squadra. Sarà compito mio per quanto riguarda le valutazioni e il minutaggio che vorrò dargli. Ricordiamo che Durosinmi ha smesso di giocare a metà dicembre. Dovrò stare attento nelle considerazioni all’interno della gara”.

Grande fiducia da parte di Gilardino della squadra che ha a disposizione: “La coperta è un po’ corta, ma sono sereno: confido molto nei ragazzi a disposizione. Mi fa stare tranquillo vederli quotidianamente allenarsi. Non li cambierei con nessuno per domani. I giocatori nuovi portano energia positiva, linfa che fa bene alla squadra. Se ne arriveranno con la predisposizione mentale che ho visto nei due arrivi, allora sarà un qualcosa di molto importante”.

Gilardino: “Coppola? Sta bene. Non voglio sentir parlare di tabù Arena”

Contro l’Udinese il Pisa è tornato a scendere in campo con il 3-4-2-1, modulo di riferimento della scorsa stagione e di inizio di campionato. Modulo che potrebbe essere riproposto anche contro l’Atalanta: “La spregiudicatezza comporta avere un assetto con giocatori offensivi e grande predisposizione mentale in fase difensiva per supportarli. Se dovessimo continuare a lavorare così dovrà essere un principio nostro”.

Tra i protagonisti più attesi Tramoni, reduce da un grande gol al Bluenergy Stadium. Gilardino ha commentato il momento dell’italo-francese: “Lui è molto esigente da sé stesso, ma anche io con lui. Le sue doti qualitative di velocità, spunto e gol deve metterle a disposizione della squadra anche nella partita di domani”.

Emergenza in difesa, complice la squalifica di capitan Caracciolo. Potrebbe esserci un’altra occasione dal primo minuto per Coppola: “Francesco si è allenato, sta bene. Nella mia testa farò delle considerazioni nelle ultime ore. Così come Calabresi, Canestrelli e Bozhinov: anche se appena arrivato è attento e voglioso di giocare. Sarà compito mio poi decidere adeguatamente”.

Nessun dubbio in porta: “Giocherà ancora Scuffet”. Il Pisa è chiamato a riscattare un rendimento interno deludente, con appena una vittoria conseguita e con quattro sconfitte incassate negli ultimi turni: “Non voglio sentir parlare di tabù Arena: non è rispettoso nei confronti dei tifosi per quello che ci danno e nemmeno per le prestazioni fatte. Hanno sempre sudato la maglia. Dobbiamo mantenere equilibrio, coraggio e pizzico di incoscienza che ci ha contraddistinto nel secondo tempo di Udine”