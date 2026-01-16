Le formazioni ufficiali della sfida della Cetilar Arena tra il Pisa di Alberto Gilardino e l’Atalanta di Raffaele Palladino.

Pisa e Atalanta aprono la ventunesima giornata di Serie A nella giornata di venerdì 16 gennaio 2026. Le due formazioni nerazzurre si sfidano alla Cetilar Arena di Pisa alle 20:45 e in palio ci sono punti preziosi, con obiettivi diversi, per entrambe.

Da una parte la squadra di Gilardino che, dopo il punto guadagnato a Udine, vuole tornare a fare punti anche davanti al proprio pubblico. Non accade dal 7 novembre, giorno in cui il Pisa ha ottenuto la sua prima vittoria in casa, contro la Cremonese.

Dall’altra la squadra di Palladino, rivitalizzata dal cambio di allenatore e tornata in corsa per una qualificazione alle prossime Coppe Europee.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali

PISA (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Coppola; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. Allenatore: Alberto Gilardino

A disposizione: Semper, Andrade, Bozhinov, Leris, Hojholt, Buffon, Durosinmi, Tomas Esteves, Piccinini, Bettazzi, Mbambi, Pereira.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Musah, De Roon, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino

A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Sulemana, Samardzic, Ederson, Raspadori, Kolasinac, Maldini, Zappacosta, Krstovic.

Dove vederla in tv

Atalanta e Pisa si sfideranno venerdì 16 gennaio alla Cetilar Arena di Pisa. Calcio d’inizio fissato per le 20:45.

La gara sarà visibile in diretta tv su DAZN e Sky Sport, sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming su DAZN, Sky Go e NOW.