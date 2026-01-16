Pisa, esordio con gol per Durosinmi contro l’Atalanta

L’acquisto più costoso della storia del Pisa ha macchiato il suo esordio con un gol contro l’Atalanta

Il Pisa è tornato a segnare in casa! Il secondo gol stagionale alla Cetilar Arena, il primo dal 7 novembre, quando Touré decise la sfida contro la Cremonese, porta la firma di Rafiu Durosinmi, uno dei rinforzi di questa sessione invernale di trasferimenti.

Subentrato al 65esimo minuto a Meister, nel corso della sfida contro l’Atalanta, l’attaccante nigeriano classe 2003 ha sfruttato il cross dalla sinistra di Leris e ha battuto di testa Carnesecchi. Esordio macchiato con il gol per Durosinmi, l’acquisto più costoso della storia del club, essendo stato acquistato dal Viktoria Plzen per 9 milioni di euro più bonus.

Durosinmi è arrivato a Pisa – come vi abbiamo raccontato – alla vigilia della sfida persa dal Pisa contro il Como il 6 gennaio, ma non ha potuto giocare prima a causa di problematiche legate al transfer internazionale. Allenatosi appena due volte con la squadra in settimana, Gilardino ha deciso di buttarlo nella mischia al posto di Meister.

La rete del neo-acquisto nerazzurro (da sottolineare anche l’esordio di Bozhinov) ha permesso al Pisa di fissare il risultato sull’1-1 definitivo e rispondere al gol segnato pochi minuti prima da Krstovic. “Credo che avere una soddisfazione del genere sia un buon segnale. Ha fatto un gol da attaccante vero” ha commentato Gilardino al termine della partita.

Chi è Durosinmi, l’acquisto più costoso del Pisa

L’obiettivo della dirigenza nerazzurra nella sessione invernale di calciomercato era quello di rinforzare il pacchetto offensivo a disposizione di Gilardino, considerata anche la separazione con Nzola. E per farlo il tandem Corrado-Vaira ha pescato dalla Repubblica Ceca, dal Viktoria Plzen.

Un inizio in salita per Durosinmi a Pisa, essendo stato costretto a tornare in Repubblica Ceca nel corso della settimana per risolvere delle problematiche burocratiche, prima di iniziare a lavorare con i nuovi compagni.Formatosi presso le accademie della sua città natale – Unique Football Academy Lagos e Box2Box FC -, Durosinmi terminò il suo percorso di crescita nelle giovanili con la maglia del Karvina, che nel 2020 lo prelevò dalla società nigeriana e lo aggregò all’Under-19. Dopo una stagione, Rafiu venne aggregato definitivamente alla prima squadra, in cui trova spazio e continuità nella massima serie ceca. Anche se al termine della stagione il Karvina non riuscì a evitare la retrocessione, nel 2022/23 Durosinmi si trasferì in prestito al Viktoria Plzen, che non esitò a riscattarlo la stagione successiva per 850 mila euro.

Nel 2025/26, Rafiu Durosinmi ha messo a referto 11 gol in 27 presenze complessive. In Czech First League, l’attaccante nigeriano occupa la quinta posizione della classifica marcatori con 7 gol segnati in 18 presenze: una media di una rete ogni 174′.