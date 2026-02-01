Questo sito contribuisce all'audience di

Per la panchina il Pisa vuole Oscar Hiljemark

Gianluca Di Marzio 1 Febbraio 2026
hiljemark-imago-gpo-interna
Oscar Hiljemark

La novità in casa Pisa

Per il post Gilardino spunta la novità in casa Pisa. Come nuovo allenatore i nerazzurri vogliono Oscar Hiljemark.

L’ex centrocampista di Genoa e Palermo tratta ora la risoluzione di contratto con l’Elfsborg. Dopo i mancati presupposti per Giampaolo, è lui la scelta del club.

Dopo essersi ritirato nel 2021 Hiljemark ha allenato l’Aalborg (prima come vice poi come capo allenatore) e l’Elfsborg. Ora lo svedese può tornare in Italia in una nuova veste. Questa volta non più in campo ma su una panchina.