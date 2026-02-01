Per la panchina il Pisa vuole Oscar Hiljemark
La novità in casa Pisa
Per il post Gilardino spunta la novità in casa Pisa. Come nuovo allenatore i nerazzurri vogliono Oscar Hiljemark.
L’ex centrocampista di Genoa e Palermo tratta ora la risoluzione di contratto con l’Elfsborg. Dopo i mancati presupposti per Giampaolo, è lui la scelta del club.
Dopo essersi ritirato nel 2021 Hiljemark ha allenato l’Aalborg (prima come vice poi come capo allenatore) e l’Elfsborg. Ora lo svedese può tornare in Italia in una nuova veste. Questa volta non più in campo ma su una panchina.