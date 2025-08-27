Questo sito contribuisce all'audience di

Pisa, oggi l’incontro con Raul Albiol

Gianluca Di Marzio 27 Agosto 2025
Raul Albiol (IMAGO)

Il Pisa incontrerà Raul Albiol nella giornata di oggi, 28 agosto: il club nerazzurro presenterà il progetto al difensore

Il Pisa ci prova per Raul Albiol.

Nella giornata di oggi, 28 agosto, il difensore sarà in Italia, e il club nerazzurro gli presenterà il proprio progetto.

Si tratterebbe di un ritorno in Serie A per l’ex Real Madrid, che ha giocato al Napoli per sei stagioni, collezionando in tutto 236 presenze: lo spagnolo vuole chiudere la carriera proprio in Italia.

Al momento, il difensore è svincolato dopo gli ultimi sei anni con la maglia del Villarreal.