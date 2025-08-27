Pisa, oggi l’incontro con Raul Albiol
Il Pisa incontrerà Raul Albiol nella giornata di oggi, 28 agosto: il club nerazzurro presenterà il progetto al difensore
Il Pisa ci prova per Raul Albiol.
Nella giornata di oggi, 28 agosto, il difensore sarà in Italia, e il club nerazzurro gli presenterà il proprio progetto.
Si tratterebbe di un ritorno in Serie A per l’ex Real Madrid, che ha giocato al Napoli per sei stagioni, collezionando in tutto 236 presenze: lo spagnolo vuole chiudere la carriera proprio in Italia.
Al momento, il difensore è svincolato dopo gli ultimi sei anni con la maglia del Villarreal.