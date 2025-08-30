Pisa, Albiol verso il sì: le ultime
Come raccontato negli ultimi giorni, il Pisa ha individuato in Raul Albiol il profilo adatto a cui affidare la guida tecnica e la leadership della difesa nerazzurra.
Al termine della partita contro la Roma, terminata 0-1 per i giallorossi grazie al gol di Soulé, lo spagnolo ex Napoli ha ormai deciso dopo essersi preso del tempo per fare la miglior scelta per se stesso e la propria famiglia.
Albiol, dunque, va verso il “sì” al Pisa di Gilardino. Ci sono ancora alcuni dettagli fiscali da sistemare prima di arrivare poi alle visite mediche.
Il giocatore Campione del Mondo 2010, però, si è convinto a sposare il progetto nerazzurro e a tornare in Italia dopo l’esperienza terminata alla fine della scorsa stagione con il Villareal