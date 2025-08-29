Oggi Raul Albiol darà una risposta al Pisa
Le ultime novità sull’ex difensore del Napoli
Raul Albiol, nella giornata di domani (sabato 30) darà una risposta al Pisa.
Lo spagnolo ex Napoli è convinto del progetto dei nerazzurri ma deve capire se portare anche tutta la sua famiglia in Italia.
Il difensore centrale, che vanta 180 presenze in Serie A, sarebbe un rinforzo importante per Alberto Gilardino.
La squadra toscana ha esordito in campionato con un pareggio contro l’Atalanta: la sfida del Gewiss Stadium, giocata lo scorso 24 agosto, è terminata 1-1.