Pisa, preso Lorran dal Flamengo in prestito con diritto di riscatto

Lorran, Flamengo (Imago)

Colpo in arrivo per il Pisa: i nerazzurri sono vicini a Lorran, trequartista classe 2006 del Flamengo

Il Pisa non si ferma: dopo il positivo avvio in campionato – con il pareggio a Bergamo – e il buon mercato condotto fin qui, i nerazzurri vogliono ora chiudere con il botto la sessione estiva di trasferimenti.

Fino a questo momento sono arrivati giocatori molto interessanti come Aebischer, Cuadrado, Nzola e non solo, e a loro potrebbe aggiungersi presto un talentino brasiliano classe 2006 oltre che Stengs.

Si tratta di Lorran, trequartista del Flamengo che è in arrivo proprio in Toscana. La squadra allenata da Gilardino ha infatti chiuso la trattativa con i brasiliani in prestito oneroso a 500mila euro con diritto di riscatto (che diventa obbligo in caso di salvezza) a 4 milioni più 50% sulla rivendita in favore del Fla, che inoltre avrà la possibilità di pareggiare in futuro eventuali offerte per lui.

Lorran è uno dei giovani più talentuosi del panorama calcistico brasiliano, che vanta già un palmares importante – dalla Copa Libertadores Under 20 alla Coppa Intercontinentale vinta contro il Barcellona U20 – e che conta 36 presenze con la prima squadra del Flamengo.