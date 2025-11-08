Olympiacos, in chiusura il rinnovo di Lorenzo Pirola: i dettagli

In chiusura il rinnovo fino al 2028, con opzione per il 2029, per il difensore cresciuto nell’Inter: i dettagli

È destinata a continuare l’avventura di Lorenzo Pirola con la maglia dell’Olympiacos. In chiusura il rinnovo fino al 2028 del contratto del classe 2002 con il club greco, con un’opzione per il 2029.

Il difensore cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e che ha vestito le maglie di Monza e Salernitana in Serie A è tra i grandi protagonisti con il club greco, con cui nella scorsa stagione ha vinto campionato e Coppa di Grecia, esordendo anche in Champions ed Europa League.