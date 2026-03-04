Olympiacos, Pirola: “Non ho fretta di tornare in Italia. Rifarei questa scelta altre mille volte”

Le parole di Lorenzo Pirola, difensore di proprietà dell’Olympiacos, ai microfoni di Gianlucadimarzio.com

C’è anche un italiano tra i protagonisti della stagione dell’Olympiacos, reduce dall’eliminazione ai playoff di Champions League e in piena lotta per il titolo in Grecia. Lorenzo Pirola è sempre più colonna della difesa di Mendilibar, con cui ha collezionato 24 presenze tra tutte le competizioni. Ai nostri microfoni, il classe 2002 è tornato sui motivi della scelta di trasferirsi in Grecia: “Venivo da una situazione difficile dopo la retrocessione della Salernitana. Rifarei questa scelta altre mille volte volte per giocare la Champions League“.

Pirola è tornato proprio sulle emozioni del percorso europeo concluso da poche settimane: “Ritrovarmi a fare un playoff di Champions League contro il Leverkusen e giocare partite contro Barcellona, Real Madrid, Arsenal. Fare dieci partite in Champions League quest’anno e dieci l’anno scorso in Europa League“.

Sulle ambizioni del club greco, invece, l’ex Inter e Salernitana ha dichiarato: “Sono venuto in una squadra dove lotti tutti gli anni per vincere trofei. L’anno scorso non ci siamo riusciti, quest’anno abbiamo vinto la Supercoppa. E adesso proviamo a ripeterci anche in campionato. Abbiamo fatto secondo me un bel percorso in Champions League dove purtroppo non siamo riusciti a ribaltare il risultato dell’andata (0-2 in casa contro il Leverkusen, ndr). Posso solo essere fiero e onorato di giocare per l’Olympiacos”.

Il ritorno in Italia può aspettare per Pirola: “Non ho tutta questa fretta diciamo di tornare in Italia o in un altro top club. Comunque ho dimostrato di potermela giocare contro una delle più grandi squadre della Germania e anche nel girone abbiamo affrontato squadre importanti e ce la siamo sempre giocata. L’Olympiacos è un grande club. Anzi, il più grande club in Grecia…“.

Pirola: “Contento di questa scelta, Nazionale? Fa tanto il campionato dove giochi”

Lorenzo Pirola ha continuando parlando della sua esperienza in Italia, fino al trasferimento in Grecia: “Ho avuto le mie occasioni in Serie A e poi si sono create delle dinamiche. In una big magari no ma ho fatto due anni a Salerno comunque finita con la retrocessione. Sono anche onesto con me stesso, dopo una retrocessione trovare una big in Italia non è semplice. Ho colto questa opportunità e in due anni qui ho fatto delle prestazioni importanti vincendo trofei. Sono solo contento di questa scelta“.

Sulla una possibile chiamata di Gattuso, invece, il difensore classe 2002: “Fa tanto anche il campionato dove giochi. Ma io cerco di fare il meglio possibile in campionato e anche in Champions League. Se mai un giorno mi chiamerà il c.t sono contento. Però giustamente adesso ci sono tanti altri difensori che stanno facendo altrettanto bene. Essere nei 23 che andranno poi spero al mondiale è molto complicato”.