Udinese, in chiusura il centrocampista Jakub Piotrowski

L’Udinese sta per completare l’acquisto del classe 1997 Jakub Piotrovski, centrocampista del Ludogorets

L’Udinese è pronta a chiudere un altro acquisto in questa sessione di calciomercato.

I bianconeri sono vicini alla chiusura per il centrocampista polacco classe 1997 del Ludogorets, Jakub Piotrowski.

Operazione da circa 3 milioni di euro. Il giocatore dovrebbe rimanere in Bulgaria per i preliminari di Champions e poi arriverà in Italia.

Il Ludogorets giocherà mercoledì contro il Rijeka.