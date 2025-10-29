Le considerazioni di Stefano Pioli durante l’intervista post Inter-Fiorentina

Tra le partite più interessanti della nona giornata di Serie A c’è sicuramente Inter-Fiorentina, terminata con il risultato di 0-0.

Un punto a testa quindi, con i nerazzurri che salgono a 16 punti, mentre la Fiorentina raggiunge quota 5 punti.

Terminata la sfida di San Siro, Stefano Pioli ha parlato della prestazione della sua squadra ai microfoni si Sky Sport.

Nella prima parte dell’intervista, l’allenatore della Fiorentina ha dichiarato: “L’Inter soprattutto nel secondo tempo ha alzato il ritmo, abbiamo giocato contro una squadra davvero forte. Potevamo fare di più sul primo gol subito, poi è stato tutto più difficile“.

Fiorentina, l’intervista di Pioli dopo l’Inter

Pioli, poi, ha proseguito: “Futuro? Sto pensando a rimediare questa classifica, non al mio futuro. Lecce e Genoa sono due partite molto importanti. Il calendario è stato quello che è stato, noi ci abbiamo messo del nostro. Ma noi crediamo in quello che facciamo. Certo che è una situazione che pesa. Siamo concentrati, compatti e uniti. Dobbiamo cambiare questa situazione e ci riusciremo“.

E ancora: “Volevamo attaccare sugli esterni perchè sapevamo quanto spingono loro con la palla, hanno fatto una pressione molto forte tutta la partita e noi abbiamo palleggiato poco. Quando trovi avversari così forti tecnicamente i rischi sono alti, credo che abbiamo fatto bene per tutto il primo tempo, nel secondo non ci siamo riusciti“.

Poi, Pioli nel post partita di Inter-Fiorentina ha commentato: “Mi fido assolutamente dei miei giocatori, oggi ho scelto un centrocampo un po’ più di gamba e di peso e a tratti abbiamo fatto bene. Poi parliamoci chiaro se non abbiamo vinto nessuna partita è chiaro che le problematiche ci sono. Abbiamo avuto un calendario difficile adesso dobbiamo dimostrare di essere una squadra superiore a questa bassa classifica. Non è vero però che non siamo stati cattivi e aggressivi“.

Infine, l’allenatore viola ha concluso: “Momento sportivamente più duro? Nella mia carriera ne ho avuti di duri, questo difficile. Sono arrivato promettendo mari e monti, ma mi trovo in una situazione difficile. Credo nella squadra“.