Fiorentina, Pioli: “Mi aspettavo di avere qualche punto in più ma anche nella difficoltà siamo stati squadra”

Le parole di Stefano Pioli al termine della sfida tra la sua Fiorentina e il Napoli di Conte.

Il sabato sera della terza giornata di campionato si conclude con la vittoria 3-1 del Napoli contro la Fiorentina. Decisive le reti di De Bruyne, Hojlund e Beukema che regalano i tre punti ai ragazzi di Conte.

Gli azzurri si portano così a punteggio pieno con 9 punti guadagnati in 3 partite.

I viola, invece, restano a 2 punti.

Al termine del match l’allenatore dei viola Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il match.

Fiorentina, l’intervista post partita di Pioli

Stefano Pioli ha cominciato parlando della gara: “Abbiamo cominciato male tutti e due i tempi. questi avversari hanno ottimizzato al massimo i nostri errori. L’avversario aveva forza e qualità. La squadra è stata brava perché non è stato semplice subire due gol subito. Abbiamo avuto le nostre occasioni. Certo che dobbiamo crescere e migliorare. Anche i nostri avversari hanno fatto errori ma non li abbiamo sfruttati“.

L’allenatore della Fiorentina ha poi continuato: “Mi aspettavo di avere qualche punto in più ma la squadra, anche nella difficoltà, è stata squadra“.

Fiorentina, le parole di Pioli

Pioli si è anche soffermato sugli errori della difesa: “Avevamo salvato clamorosamente il gol e poi il rigore era da evitare con più lucidità. Si cresce con gli errori ma ne abbiamo fatto qualcuno di troppo stasera. Alla fine noi abbiamo giocato e lottato ma loro sono stati più bravi nel particolare e nei dettagli. Sono situazioni che dovremo leggere meglio in futuro“.

Infine ha concluso: “Sohm ha fatto una buonissima partita. Aveva un duello con Anguissa molto forte. Ha lavorati molto bene. Ha fatto una buona partita. Ho scelto Dzeko per dare più pressione. La strategia spesso è importante ma le partite cambiano in corso“.