Le parole dell’allenatore della Fiorentina dopo l’esordio stagionale in Conference League

Inizia col piede giusto la League Phase di Conference League per la Fiorentina, vincente per 2-0 contro i cechi del Sigma Olomouc.

Decisivi il primo gol in maglia viola di Roberto Piccoli, bravo a sfruttare l’assist di Ndour per trovare il vantaggio al 27′, e la bella rete dello stesso Ndour nel finale.

Una vittoria che era necessaria per lasciarsi alle spalle un avvio di campionato da dimenticare, con 3 pareggi e 2 sconfitte in 5 partite.

Al termine della gara, Stefano Pioli ha analizzato la prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sport.

Fiorentina, Pioli: “Piccoli è un grande attaccante”

L’allenatore ha iniziato così: “Vincere fa bene, era il nostro obiettivo di oggi. L’abbiamo gestita bene, lo spirito era quello giusto. Ora guardiamo al campionato contro un avversario molto forte (la Roma, ndr). È stata una buona partita, potevamo chiuderla. Abbiamo iniziato bene il girone, ora pensiamo a riprenderci in campionato“.

Per poi proseguire parlando di Piccoli: “Sappiamo tutti che è un grande attaccante, un attaccante cresce di fiducia attraverso i gol. È importante che abbia segnato, ha lavorato molto bene. Ha meritato questo primo gol in Conference“.

Pioli: “I risultati negativi si portano sempre dietro tanti discorsi”

Pioli ha poi aggiunto: “Le partite e le prestazioni sono quelle che mi danno più spunti, mi serve capire il tipo di giocatori adatti a ciascuna gara. L’inizio è stato complicato ma la compattezza di oggi ci dà fiducia per il futuro. Stiamo insistendo da un po’ sulla struttura del 3+2, possiamo giocare con tanti giocatori. La cosa più importante è essere squadra che ha idee e prova a mettere in difficoltà l’avversario. Strada facendo vedremo in base alle prestazioni quali scelte prendere”.

Infine, ha concluso: “Quando i risultati negativi arrivano, soprattutto in Italia, si portano dietro tanti altri discorsi, noi invece siamo stati solo carenti nelle prestazioni a livello di qualità e attenzione ma non per compattezza, unione o condivisione di un percorso. Ho trovato un gruppo unito e disponibile per cercare di alzare il livello“.