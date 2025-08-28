Fiorentina, Pioli: “Dobbiamo avere la Conference League in testa”

Le parole dell’allenatore della Fiorentina dopo la partita col Polissya

Fatica più del previsto, ma la Fiorentina è ufficialmente in Conference League per la quarta stagione consecutiva.

La squadra viola ha vinto per 3-2 il ritorno del playoff contro il Polissya, andando sotto per 0-2 nel primo tempo, ma ribaltando il risultato nel secondo.

Decisivi i gol di Dodo, Ranieri e il primo di Dzeko, che hanno messo al sicuro un risultato già consolidato col 3-0 dell’andata.

Al termine della gara, Stefano Pioli ha analizzato la gara ai microfoni di Sky Sport.

Fiorentina, Pioli: “Abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo”

L’allenatore ha iniziato così: “Il primo gol è figlio di un errore difensivo, le partite cambiano dal punto di vista tattico e mentale. Siamo stati bravi a ricompattarci e migliorare le situazioni in uscita con possesso palla. Nel primo tempo abbiamo giocato troppo indietro, speravamo di soffrire meno dopo la bella vittoria dell’andata, ma servirà alla squadra perché ci sono situazioni chiare sulle nostre idee di gioco. È stato un risultato importante, era il primo obiettivo della stagione: dobbiamo avere la Conference League in testa. Sapevamo che l’inizio sarebbe stato complicato con 4 partite in 11 giorni, ma la squadra sta crescendo e facendo errori che ci serviranno per analizzarli e valutarli“.

Per poi proseguire parlando di Comuzzo: “Questa settimana ha condizionato inevitabilmente il giocatore. Fino a ieri ha avuto altro nella testa, poi per quello che posso vedere io è stato concentrato. Immagino che sia stato impegnato in questa situazione, però siamo professionisti, non decidiamo noi le date del mercato“.

Fiorentina, le parole di Pioli

Pioli ha poi concluso parlando di Dzeko, che ha segnato il primo gol con la maglia viola: “Questo è il momento dove la squadra può commettere errori, la cosa importante è non ripetere gli stessi. Dobbiamo uscire meglio dalla pressione avversaria e gestire meglio la palla. Edin può giocare benissimo insieme a Kean, può fare sia il riferimento sia sotto Moise. Ha avuto qualche problemino alla schiena, altrimenti li avrei già schierati insieme. Dzeko è un campione per spessore e qualità“.