Le parole di Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Rapid Vienna, valevole per la seconda giornata della League Phase di Conference League

La Fiorentina vuole lasciarsi alle spalle un inizio di stagione difficile in Serie A e dare continuità alla vittoria contro il Sigma Olomouc in Conference League. Questo l’obiettivo della squadra di Stefano Pioli, che affronta il Rapid Vienna all’Allianz Stadion.

L’allenatore dei viola è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando della Conference: “Non è un intralcio ma nemmeno la possibile svolta: è la seconda giornata del girone, ci teniamo e vogliamo fare bene, ma il momento in campionato è delicato e dobbiamo metterlo da parte un momento e cercare di fare il meglio possibile domani sera“.

L’ex Milan e Al Nassr ha proseguito: “I risultati sono pesanti e incidono nella valutazione di tutto e tutti. Dobbiamo fare un passettino in più, credo che le ultime prestazioni della squadra siano state buone ma starà a noi tirare fuori qualcosa in più. La squadra ha dei valori, ci crede e lavora bene“.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete di Stefano Pioli.

Pioli: “Squadra consapevole ma responsabile”

Stefano Pioli ha proseguito parlando del gruppo: “Abbraccio con la squadra? Squadra assolutamente consapevole ma responsabile, è compatta. Vuole venire fuori da un momento difficile, lo vogliamo fare mettendo insieme le nostre caratteristiche perché sappiamo che il momento va superato“.

Infine ha concluso: “Faccio un esempio: abbiamo subito il pareggio del Milan quando eravamo in 10, quelle sono situazioni in cui devi sentire il pericolo e fare qualcosa in più, invece lì abbiamo fatto il compitino. Bisogna essere più squadra nei momenti difficili, dobbiamo essere più attenti e determinati in queste situazioni dove dobbiamo fare meglio“.