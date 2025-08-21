Fiorentina, Pioli: “Atteggiamento giusto, passare significa tanto”

Le parole dell’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, dopo il match di Conference League contro il Polissya

Comincia bene la Conference League della Fiorentina di Stefano Pioli. I viola, infatti, hanno vinto l’andata dei playoff contro il Polissya per 3-0.

Per i toscani sono state decisive le reti di Gosens e Gudmundsson e l’autorete di Kudryk. Unica nota negativa, invece, è stata l’espulsione al 44′ del primo tempo di Moise Kean.

Il ritorno si giocherà nella serata di giovedì prossimo, 28 agosto, dopo che i viola avranno affrontato la prima giornata di Serie A domenica prossima contro il Cagliari.

Dopo la vittoria contro il Polissya a parlare della prestazione della sua Fiorentina ai microfoni di Sky Sport è stato Stefano Pioli: “È un piacere essere tornato. C’è soddisfazione, affrontare la prima partita ufficiale con questa importanza, perché per noi passare il preliminare di Conference significa tanto, è importante. Essere premiati da una bella vittoria ci dà un bel vantaggio“.

Fiorentina, l’intervista post partita di Pioli

Pioli ha poi continuato: “Sono arrivato con tanto entusiasmo ed energia, oltre a idee chiare. Ho trovato un gruppo di persone attaccate alla Fiorentina e di spessore importante. Poi sono ottimi giocatori, con cui faremo bene. Giocavamo contro una squadra che gioca bene, che ha un buon calcio e una buona qualità. Li abbiamo aiutati il meno possibile, la squadra ha giocato con buon ritmo e qualità, poi quando siamo rimasti in dieci abbiamo giocato con grande sacrificio e compattezza“.

L’allenatore della Fiorentina poi ha parlato dell’espulsione di Kean, mentre non ha voluto parlare di mercato, non rispondendo a una domanda su Piccoli: “Moise ha sbagliato e andava sicuramente punito col cartellino rosso, ma anche la tirata di capelli del suo avversario andava punita almeno con un giallo. Piccoli? Non posso parlare, Dzeko è entrato bene e ci ha dato una grande mano (ride, ndr). Moise è un giocatore importante e stava facendo bene, ma imparerà da questo episodio. Sarà più fresco per il debutto a Cagliari”.

“L’atteggiamento è quello giusto”: le parole di Pioli

L’ex Milan ha parlato anche di come ha preparato la partita: “Non volevamo uscire troppo sul loro portiere, li abbiamo aspettati più del solito ma abbiamo tolto loro quelle giocate che penso avessero preparato. Poi nel secondo tempo abbiamo lavorato bene. Penso che sia una buona base per partire. Che l’atteggiamento sia quello giusto è evidente, lo si è visto quando c’era da soffrire e da sacrificarsi. In dieci contro undici l’atteggiamento deve essere questo“.

Pioli ha concluso l’intervista parlando di Gudmundsson, autore del terzo gol dei viola: “Bisogna pretendere tanto da lui perché ha tanto da dare. Ha velocità e qualitàl preferisce raccordare il gioco tra le linee, sono sicuro che le sue qualità verranno fuori perché ci sono. Vedremo quale sarà la sua posizione in campo, ma chiaramente è centrale per una squadra che vuole giocare la palla e avere equilibrio“.