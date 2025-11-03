Fiorentina-Pioli, è ormai finita: si aspetta di capire le modalità di separazione
Sta per concludersi l’avventura di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina: il club sta lavorando a un’altra soluzione
È ormai sempre più vicina la conclusione della storia di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina.
Il club sta aspettando di trovare le modalità per separarsi con l’ex Milan, con il rapporto tra le due parti che è da considerarsi chiuso.
La società, che si è ritrovata tutta al Viola Park dopo la sconfitta contro il Lecce, sta lavorando per cercare una soluzione.
Fiorentina che in questo campionato non ha ancora trovato la vittoria ed è ferma al penultimo posto in classifica a quattro punti.