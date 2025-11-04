Fiorentina, ora è ufficiale: esonerato Stefano Pioli

La notizia era nell’aria da qualche giorno, ora è ufficiale: Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina. Il comunicato ufficiale

Stefano Pioli lascia la Fiorentina, ora è ufficiale. La seconda esperienza dell’allenatore sulla panchina viola dura soltanto 10 partite, in cui i toscani hanno raccolto quattro punti, registrando la peggiore partenza della storia del club. Come anticipato, la panchina è stata affidata a interim a Daniele Galloppa, allenatore della Primavera. Di seguito il comunicato ufficiale.

“ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall’allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa“.