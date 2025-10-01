Le parole dell’allenatore della Fiorentina alla vigilia dell’esordio in Conference League

Dopo un avvio di campionato al di sotto delle aspettative, con 3 pareggi e 2 sconfitte nelle prime 5 partite, la Fiorentina cerca il riscatto all’esordio in Conference League.

I viola ospiteranno alla prima partita della League Phase i cechi del Sigma Olomouc, nella competizione in cui hanno centrato due finali e una semifinale in tre anni. Ora la Fiorentina vuole riprovarci, come dichiarato da Pioli in conferenza stampa: “È un obiettivo che ci siamo fissati dall’inizio e da affrontare al massimo. È un’opportunità per iniziare bene questo girone e vincere questa partita“.

L’ex allenatore di Milan e Al-Nassr ha parlato anche delle possibili scelte di formazione: “Si saprà domani mattina. Stanno tutti bene a parte Sohm. Domani sceglierò l’undici, gioca De Gea“.

Pioli è tornato sul difficile inizio di stagione della Fiorentina, ancora a secco di vittorie in campionato: “Sono stato chiamato con l’obiettivo di alzare il livello, a oggi non ci sono riuscito. Mi piace credere in quello che facciamo e nei miei giocatori. Credo che troveremo il modo di tirare fuori i nostri valori. Ho sbandierato le nostre ambizioni ma è giusto così, bisogna avere responsabilità. Ora dobbiamo alzare il livello ma resto fiducioso“.

Pioli: “So cosa significa allenare la Fiorentina”

L’allenatore ha proseguito parlando delle prestazioni in questi primi mesi dal suo ritorno in viola: “So cosa significa allenare la Fiorentina e una partenza del genere, ma andiamo avanti con fiducia ed energia. In tutte le stagioni ci sono momenti delicati, bisogna passare attraverso sconfitte, errori, ma sono sicuro di avere a disposizione un gruppo responsabile e che ha qualità“.

Pioli ha parlato anche del rapporto con Commisso: “Confronto continuo per cercare delle soluzioni. Il destino di ogni allenatore è legato ai risultati, lo so, ma lavoro con grande fiducia“. Sul Sigma Olomouc, invece: “Hanno avuto delle difficoltà, non segnano tanto ma hanno la miglior difesa del campionato. Ci aspettiamo una gara fisica e noi dovremmo puntare sulla qualità“.

Pioli: “Dietro i risultati negativi non ci sono altre situazioni”

Ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli ha parlato delle motivazioni di un inizio di stagione da dimenticare al più presto: “Non ci sono altre situazioni dietro i risultati negativi, sarebbe più facile per me. Dobbiamo alzare il livello, il problema non è la mancanza di compattezza”.

Un appuntamento da non fallire per la Fiorentina: “Nel nostro momento non può esserci il rischio di sottovalutare l’avversario. Le competizioni europee sono di un livello alto, sappiamo quanto sarà impotante l’approccio. Dobbiamo stare dentro la partita con lo spirito necessario per tutta la gara“.