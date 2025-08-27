Fiorentina, Pioli: “Difficile e sbagliato lavorare col mercato ancora aperto”

Le parole dell’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, alla vigilia del playoff di ritorno di Conference League contro il Polissya

Poco più di 24 ore al ritorno del playoff di Conference League tra la Fiorentina e il Polissya. I viola sono chiamati a difendere la vittoria per 3-0 di sei giorni fa.

All’andata a essere decisivi erano stati Gosens e Gudmundsson e l’autogol di Kudryk. E in vista del ritorno, Stefano Pioli ha presentato la partita in conferenza stampa.

Per la partita di domani non ci sarà Moise Kean che è stato squalificato per due giornate dopo essere stato espulso all’andata, ma potrebbe esserci Dzeko al suo posto: “Edin sta bene, ha avuto qualche problemino ma ora è pronto per giocare. È più un centravanti di manovra che di profondità, ma ha un’intelligenza tale da fare sia l’uno che l’altro. Le squadre si costruiscono mettendo in campo diverse caratteristiche“.

L’allenatore ha parlato anche della formazione che andrà in campo dal primo minuto: “Qualcosa cambierò. A Cagliari ho cercato di dare continuità, ma quella di domani sarà la terza trasferta in una settimana, domenica avremo la quarta. Sono convinto di avere un’ottima squadra di 22-23 giocatori, ma non cambierò l’atteggiamento. Kean non ci sarà, saremo comunque una squadra equilibrata per affrontare questa partita“.

Fiorentina, la conferenza stampa di Pioli

Pioli ha continuato la conferenza la conferenza parlando di Piccoli: “Sicuramente un innesto importante, ci dà ancora più possibilità offensive: caratteristiche sia di profondità sia di gestione della palla, può giocare solo o con un altro attaccante, ha capacità tecniche e fisiche. La società ha fatto un bell’investimento, lui è arrivato con grande energia e vogliamo che vengano a Firenze con quest’atteggiamento. È arrivato nel momento giusto“.

L’allenatore della Fiorentina ha poi riportato l’attenzione sulla partita che attende i suoi: “Nessuno di voi sta parlando della partita di domani, ma il passaggio del turno è ancora da conquistare. Metterò in campo la formazione migliore, in porta sceglierò domani. Sul mercato mancano gli ultimi giorni, vediamo cosa può succedere. Sono stato chiaro, se si può alzare il livello lo faremo altrimenti rimaniamo così“.

“Dobbiamo migliorare nelle varie situazioni della partita”: le parole di Pioli

Continuando sui singoli, Pioli ha parlato anche di Fagioli: “Secondo me è un costruttore di gioco perché è dinamico, vede la giocata, è bravo tecnicamente. Possiamo costruire con un solo centrocampista e lui lo vedo il più adatto, ma possiamo farlo anche giocando 3+2. Adesso si è sicuramente completato il reparto offensivo, ho la fortuna di avere giocatori come Fazzini e Gudmundsson che possono giocare anche da mezzala. Fagioli ha le qualità per muovere bene palla, vedo lui al centro del gioco“.

Poi sulle cose da migliorare: “Nella partita sono tante le situazioni ed è lì che dobbiamo migliorare. È un bene adesso giocare tanto, perché ci dicono a che livello siamo nelle varie situazioni. Giovedì scorso abbiamo giocato con un livello di qualità più alto, domenica più basso a livello tecnico e di lucidità, non abbiamo fatto le migliori scelte possibili. Strada facendo capiremo dove insistere un po’ di più, adesso mi sto occupando degli equilibri della squadra“.

Pioli: “Mercato ancora aperto? Sbagliato e difficile lavorare così”

L’allenatore viola ha anche risposto a una domanda sul giovane Fortini: “È stato l’unico giocatore che si è presentato reduce da un infortunio, ora sta bene. Un ragazzo interessante, con delle buone qualità tecniche, una buona velocità e può giocare sia a destra che a sinistra. Credo possa rimanere con noi per crescere“. E poi su Sabiri: “All’inizio non era dentro il nostro percorso, poi per necessità l’abbiamo tirato dentro. Si è comportato benissimo, credo abbia buone qualità, soprattutto da mezzala. Sta facendo bene e domani starà con noi, non so dirti cosa accadrà negli ultimi giorni di mercato“.

Pioli ha chiuso parlando del mercato ancora aperto a stagione iniziata: “Non è solo difficile lavorare così, è sbagliato. Non si capisce perché un mercato deve continuare con le partite che cominciano. I campionati finiscono a maggio, c’è tutto il tempo a disposizione e noi non capiamo perché si vada in fondo con le partite in mezzo. Nel mio gruppo, al di là della situazione di Comuzzo, ho visto grande attenzione. Non ho dovuto fare dei richiami particolari, vogliamo arrivare in fondo alla Conference. Se non passiamo domani iniziamo una stagione all’indietro, il mercato ora non ci interessa. Però è inevitabile che bisogna cambiare qualcosa, quello che dice Italiano lo pensano tutti gli allenatori. Ma non capisco neanche i vantaggi per i club“.