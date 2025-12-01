Inter, Pio Esposito: “Pressione? Faccio ciò che ho sempre sognato”

Le parole di Pio Esposito sul palco del Golden Boy premiato come miglior giocatore italiano.

Serata di gala al Museo dell’automobile di Torino dove si è svolto questa sera, lunedì 1 dicembre, la premiazione del Golden Boy.

Tra gli ospiti anche Pio Esposito, premiato come miglior giocatore italiano, e intervenuto dal palco dell’evento.

“Ci tengo a ringraziare la mia famiglia, dedico a loro questo premio e a chi ha creduto in me in questo percorso. Questo premio significa tanto ma credo sia una tappa importante da cui continuare”, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete di Pio Esposito.

Golden Boy, le parole di Esposito

Paragone con Bobo Vieri? Esposito risponde così: “So benissimo chi è Bobo, posso solo essere onorato di un paragone del genere, ma li lascio fare agli altri: penso solo a impegnarmi ogni giorno”.

L’attaccante ha poi parlato del suo gol in nazionale: “Credo sia il sogno di ogni bambino che inizia a giocare a calcio da piccolo, è un’emozione speciale e personalmente mi viene la pelle d’oca quando penso a quella maglia, ti porta a dare qualcosa in più ed è un’emozione che non si può spiegare”. E dell’Inter: “Sicuramente ad arrivare dalla Serie B allo spogliatoio della finalista di Champions League avevo un po’ di ansia, dal primo istante i miei compagni mi hanno fatto sentire a mio agio, è un gruppo fantastico che ringrazio per questo. Pressione? Non mi dà fastidio, faccio ciò che ho sempre sognato di fare. È giusto avere responsabilità se giochi con l’Inter e con l’Italia, penso a dare il massimo ogni giorno”.