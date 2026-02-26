Rinnovo in casa Juventus: i bianconeri ufficializzano il prolungamento di contratto di Carlo Pinsoglio

Nuovo prolungamento di contratto in casa Juventus: dopo l’ufficialità del rinnovo di Kenan Yildiz nelle scorse settimane, con il turco che ha firmato fino al 2030, arriva un’altra firma.

Carlo Pinsoglio ha deciso di rimanere in bianconero almeno fino alla prossima stagione: il portiere ha prolungato il suo contratto fino al 2027.

Alla Juventus dal 2017, Pinsoglio è un uomo chiave per lo spogliatoio di Luciano Spalletti.

Di seguito il comunicato del club torinese.

Il comunicato della Juventus

Il comunicato recita: “Carlo Pinsoglio ha prolungato il suo legame con la Juventus: la sua storia d’amore con i nostri colori proseguirà ufficialmente fino al 30 giugno 2027”

Poi, continua: “Quello tra Pinso e il nostro Club è un legame indissolubile, iniziato anni fa nel Settore Giovanile e consolidatosi con il suo ritorno in bianconero nel 2017, dopo sette anni in giro per l’Italia a difendere la porta di diverse squadre. Il suo obiettivo, però, è sempre stato uno: tornare, un giorno, a casa, per continuare a onorare i nostri colori. E così è stato”.

Infine: “Tornando all’attualità, Carlo non è solo un estremo difensore pronto a dare il massimo ogni volta che viene chiamato in causa; è l’anima dello spogliatoio. Rappresenta alla perfezione lo “stile Juve”. Pinsoglio, nel corso delle stagioni, è diventato un vero e proprio punto di riferimento per i compagni grazie alla sua leadership positiva, al suo essere una fonte inesauribile di energia e, soprattutto, un chiaro esempio di abnegazione e impegno. Siamo felici di sapere che il suo carisma continuerà a essere una costante in ogni allenamento e in ogni partita”.