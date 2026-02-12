L’annuncio di Pinilla: “Mi hanno rilevato un cancro della pelle”

Mauricio Pinilla, ex attaccante cileno che ha giocato per diversi anni in Italia, ha rivelato di star lottando con un tumore

Quando la vita ti mette davanti a delle serie difficoltà, il calcio passa in secondo piano. Lo sa bene Mauricio Pinilla, ex attaccante cileno che qualche giorno fa in un’intervista a Metro TV ha rivelato di star convivendo con un cancro.

Il 42enne, che ha giocato a lungo in Italia e che ha annunciato il ritiro dal calcio giocato ormai cinque anni fa, ha dichiarato: “Mi hanno diagnosticato una prostatite, sono finito in clinica e dopo una serie di esami per alcune macchie comparse sulla pelle mi hanno rilevato un cancro della pelle“.

Una malattia individuata fortunatamente quando si trovava ancora alla sua fase iniziale, e che – come dichiarato dallo stesso Pinilla -: “Si dovrebbe risolvere in poco tempo, devono bruciare queste macchioline. Sto seguendo la terapia necessaria”.

Il cileno ha poi concluso: “Mi sento molto bene, anche se a volte ho delle crisi di angoscia che sto curando con l’aiuto di farmaci e di un percorso psicologico”.