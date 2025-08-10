Grave incidente stradale per Pietro Lo Monaco: il dirigente è ricoverato in ospedale

Lo storico dirigente Pietro Lo Monaco è stato vittima di un grave incidente stradale. L’ex ds del Catania è ricoverato in ospedale

Nella mattina di oggi, 10 agosto, Pietro Lo Monaco è stato coinvolto in un grave incidente stradale nella zona di Palermo. Come riportato da Vivi Enna, attualmente l’ex direttore sportivo di Catania e Genoa tra le tante è ricoverato in ospedale.

Lo Monaco ha riportato diverse lesioni dopo aver perso il controllo della sua auto. Le cause sono ancora da accertare.

Lo storico dirigente è una figura di spicco nel calcio italiano e, in questo periodo, sta lavorando con l’Enna Calcio in vista del prossimo campionato di Serie D.

Il club siciliano ha lanciato un messaggio per supportare il proprio dirigente: “Forza Direttore, riprenditi presto!“