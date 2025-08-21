Fiorentina, risolti gli ultimi dettagli per Piccoli: nei prossimi giorni le visite

Le cifre, il contratto e i retroscena: la trattativa che ha portato Roberto Piccoli alla Fiorentina.

La Fiorentina chiude un colpo di mercato di grande rilievo: Roberto Piccoli è pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore viola. Ieri sera si sono definiti anche gli ultimi dettagli dell’operazione, che supera i 27 milioni di euro bonus inclusi (25 più 2), stabilendo un nuovo record per i trasferimenti della Fiorentina.

Il Cagliari manterrà inoltre il 10% sulla futura rivendita del calciatore. Il giocatore firmerà un contratto quinquennale: oggi inizierà la stesura dei contratti, mentre le visite mediche non sono previste per la giornata odierna.

Dietro le quinte, la trattativa è stata avviata dal suo agente Alessandro Lucci più di due mesi fa, ancor prima che il Cagliari esercitasse l’opzione di riscatto sul calciatore, intorno al 23 giugno. Lucci ha sempre ritenuto Firenze la tappa ideale per il giovane attaccante, protagonista di un’ottima stagione in Sardegna, e ha avuto un ruolo cruciale come intermediario tra i due club, portando avanti la trattativa anche durante i momenti di incertezza legati al futuro di Kean.

L’investimento viola è frutto di una convinzione condivisa tra dirigenza e allenatore: la Fiorentina rappresenta il contesto tecnico e progettuale ideale per permettere a Piccoli di affermarsi definitivamente, entrando in pianta stabile nel giro della nazionale italiana.