Fiorentina, in dirittura l’arrivo di Roberto Piccoli: affare a titolo definitivo
La Fiorentina in dirittura per chiudere per Roberto Piccoli dal Cagliari: operazione a titolo definitivo.
La Fiorentina accelera per rinforzare il proprio attacco e punta dritta su Roberto Piccoli: affare in dirittura d’arrivo, siamo agli ultimi dettagli per l’arrivo del centravanti.
Il classe 2001 arriva a titolo definitivo dal Cagliari, per una cifra intorno ai 25 milioni di euro più bonus. Il suo agente, Alessandro Lucci, è al Viola Park per le formalità finali.
Con la partenza di Lucas Beltran sempre più imminente, la squadra allenata da Stefano Pioli punta su Piccoli per il suo attacco: il classe 2001 andrà a completare il reparto insieme a Moise Kean, Edin Dzeko e Albert Gudmundsson.
Nella scorsa stagione, Piccoli ha segnato 10 gol e servito un assist in 37 presenze con la maglia rossoblù.