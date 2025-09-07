Peter Crouch arriva ultimo al Fantacalcio: diventa mascotte per un giorno in settima divisione

Peter Crouch in campo per un match di settima divisione inglese: da mascotte per l’ultimo posto al Fantacalcio.

Peter Crouch, ex attaccante della nazionale inglese e volto noto della Premier League, è tornato a far parlare di sé con un episodio curioso e divertente.

Nel pre-partita del match tra Farnham Town e Sholin FC, valido per la settima divisione inglese, l’ex centravanti ha sfilato come mascotte davanti ai tifosi, pagando così la sua “penitenza” per essere arrivato ultimo nella lega di fantacalcio a cui partecipa.

Prima della partita, Crouch è apparso con la sciarpa rossa del Farnham Town al collo, tra l’ilarità del pubblico e dei giocatori.

Il gesto nasce da una scommessa persa con i colleghi del podcast dedicato al fantacalcio, con cui Crouch condivide aneddoti e passione per il gioco.