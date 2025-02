Dal paragone con Modric a essere protagonista con la Croazia: ecco chi è Petar Sucic, il nuovo centrocampista preso dall’Inter

In patria lo chiamano “il nuovo Luka Modric“. Sarà per questo che ha attirato l’attenzione di diversi big club europei: dal Napoli alla Juventus, passando per il Borussia Dortmund, che hanno provato fino alla fine ad aggiudicarsi il talento croato. Ma alla fine, a spuntarla è stata solo una squadra.

Stiamo parlando di Petar Sucic, classe 2003 della Dinamo Zagabria bloccato dall’Inter nei primi giorni di febbraio per 14 milioni di euro più 2,5 di bonus e il 10% di rivendita sulla plusvalenza futura. I nerazzurri sono stati i primi a cercare il croato, che ha ceduto alle lusinghe del club e che arriverà in Serie A a partire dalla prossima stagione.

Sucic è un centrocampista con qualità difensiva ma molto duttile che, come rivelato in una recente intervista da uno dei suoi primi allenatori, “fa della forte etica del lavoro una delle sue caratteristiche principali“. E lo dimostra, per chi vuole vederla così, anche il fatto di non essere presente sui social.

Eppure il giovane croato la popolarità l’ha già conquistata. Non solo sul mercato, ma anche guadagnandosi la totale stima dal suo arrivo in nazionale croata nel 2024 da parte di Luca Modric. Di fatti, nonostante lo stile non proprio simile in campo, il giocatore del Real Madrid si rivede molto in Sucic, tanto da averlo sempre messo sotto la sua ala per aiutarlo a crescere. Ma le curiosità non finiscono qui.

La famiglia di calciatori di Sucic

Petar non è l’unico calciatore presente in famiglia. Suo cugino è infatti Luka Sucic, calciatore croato classe 2002 centrocampista della Real Sociedad che ha fatto parte della rosa della Croazia arrivata terza al Mondiale in Qatar del 2022.

Luka aveva commentato anzitempo le voci di mercato che parlavano di un interessamento dei top club al cugino: “Lo merita. Sta giocando benissimo e per me è logico che sia nel mirino dei migliori club al mondo“. Anche se lo avrebbe voluto con lui in Spagna.

La scelta dell’Inter

Ma perché quindi la scelta dell’Inter? La motivazione è legata al fatto che il giocatore e il suo entourage hanno apprezzato particolarmente l’insistenza dei nerazzurri e il loro modo di lavorare. Squadra che, come detto, è stata la prima a farsi avanti per il giovane, molte volte paragonato anche a Marcelo Brozovic dato il loro modo simile di giocare.

Per questo anche la Dinamo ha deciso di accettare l’offerta dell’Inter, con il club croato che aveva acquistato il giovane centrocampista per soli 200mila euro nel 2023. E che da lì, si sono ritrovati in casa uno dei talenti più promettenti del loro calcio.