Pescara, che spettacolo: Insigne illumina l’Adriatico, Di Nardo affonda il Bari

Giorgio Gorgone, nuovo allenatore del Pescara (Imago)

Il Pescara viaggia ormai a ruota libera: travolto il Bari, i biancazzurri centrano la terza vittoria nelle ultime cinque uscite, confermandosi una delle squadre più in salute in questo ultimo periodo in campionato. In quella che Giorgio Gorgone aveva ribattezzato “la partita della vita”, gli abruzzesi hanno regalato uno show d’autore agli oltre 9mila spettatori di un Adriatico infuocato, trascinato dalla consapevolezza di trovarsi di fronte a un bivio cruciale per la stagione.

È un successo che consacra ufficialmente la rinascita di un gruppo capace di ritrovare motivazioni, fiducia e un entusiasmo che pareva smarrito. Non è stata una vittoria sofferta o strappata con i denti: per gli abruzzesi tutto è sembrato naturale, quasi semplice. Quattro reti rifilate ai pugliesi e un dominio assoluto del gioco hanno raccontato la netta superiorità tecnica e mentale vista in campo.

I segnali c’erano già tutti: il blitz contro Palermo e le solide prestazioni contro Venezia e Frosinone non erano stati semplici episodi fortuiti. La conferma definitiva è arrivata oggi in uno scontro salvezza senza appello, dove il Pescara ha dimostrato di essere una squadra viva, solida e fermamente convinta di poter completare una rimonta che, fino a poche settimane fa, pareva utopistica.

Il grande protagonista non poteva che essere il colpo a effetto del mercato invernale: Lorenzo Insigne. Il “Magnifico” ha messo in mostra un passo differente, un tocco di palla di un’altra categoria e un carisma trascinante. Con la classe del fuoriclasse, Insigne si è caricato il Pescara sulle spalle, trasformando il sogno salvezza in un obiettivo concreto e tangibile

Pescara, l’asse Insigne-Di Nardo detta la svolta

Con 10 punti raccolti nelle ultime 5 gare e tre risultati utili consecutivi, il 2026 del Pescara è iniziato sotto una stella diversa. L’arrivo di un campione del calibro di Insigne ha agito da catalizzatore, permettendo ai compagni di giocare con la mente sgombra e di dividere il peso delle responsabilità con un fuoriclasse abituato a palcoscenici internazionali. La spensieratezza ritrovata è la vera chiave di volta di questa striscia positiva.

Ma se Insigne inventa, Antonio Di Nardo trasforma in oro ogni pallone che transita dalle sue parti. Il bomber classe 1998 sta vivendo l’anno della consacrazione: undici reti totali in campionato, di cui ben sei realizzate nelle ultime quattro partite. In pochi mesi è diventato il punto di riferimento imprescindibile dell’attacco biancazzurro. Con nove finali ancora da giocare, il Pescara ha trovato le armi giuste per per continuare una scalata verso il sogno salvezza.

L’esultanza di Insigne dopo il gol contro il Palermo