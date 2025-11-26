Pescara, risolto il contratto con Vivarini: l’allenatore è atteso dal Bari

Vincenzo Vivarini è sempre più vicino alla sua avventura al Bari. L’allenatore ha risolto il contratto con il Pescara

Vincenzo Vivarini è pronto per sedersi sulla panchina del Bari. Come riporta Luca Cilli di Sky Sport, l’allenatore ha risolto il contratto che lo legava al Pescara.

Lo scorso 11 novembre Vivarini è stato esonerato dai biancazzurri, con cui aveva ancora in essere il contratto. Nelle ultime ore il Bari ha accelerato per l’allenatore scelto come sostituto di Fabio Caserta, con quest’ultimo a un passo dall’esonero ufficiale.