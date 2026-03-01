Pescara-Palermo, Insigne dal 1’ con la fascia da capitano
Le formazioni ufficiali del match di Serie B
Dal 1’ e con la fascia da capitano: così Lorenzo Insigne scenderà in campo per la sfida tra Pescara e Palermo delle ore 15.
Queste le formazioni ufficiali.
PESCARA (4-3-1-2): Saio; Faraoni, Capellini, Bettella, Cagnano; Acampora, Brugman, Valzania; Russo; Di Nardo, L. Insigne. Allenatore: Gorgone.
A disposizione: Profeta, Brondbo, Letizia, Brandes, Meazzi, Altare, Fanne, Olzer, Berardi, Corbo.
PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Johnsen, Palumbo; Pohjanpalo. Allenatore: Inzaghi.
A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Gomes, Gyasi, Vasic, Giovane, Modesto, Bereszynski, Le Douaron, Blin, Corona, Veroli.