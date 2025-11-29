Episodio particolare verso la fine del primo tempo della sfida tra il Pescara e il Padova, valida per la quattordicesima giornata di B.

Il protagonista della fine del primo tempo tra Pescara e Padova, sfida valida per la quattordicesima giornata di Serie B, è il VAR. I padroni di casa erano passati in vantaggio grazie a Meazzi, che aveva trovato il quarto gol del suo campionato.

I tifosi del Pescara, però, hanno esultato troppo presto. Frank Tsadjout, infatti, al momento del colpo di testa di Meazzi si trovava di fronte al portiere del Padova. Per questo motivo, il direttore di gara Marinelli è stato richiamato all’OFR ma la revisione è stata più complicata del previsto.

Il monitor dello stadio Adriatico non funzionava e dopo alcuni istanti di attesa nel bel mezzo delle proteste della panchina del Pescara al direttore di gara è stato messo a disposizione un secondo schermo.

A questo punto Marinelli ha potuto rivedere l’azione, annullando il gol del Pescara per fuorigioco.