La presentazione di Lorenzo Insigne, che è tornato a Pescara dopo 14 anni. Rivelazione anche sul Napoli

Dopo 14 anni passati tra Napoli e Toronto, Lorenzo Insigne è tornato a Pescara in Serie B, doveva aveva giocato nella stagione 2011/2012 al fianco di Ciro Immobile, raccogliendo ben 18 gol e 14 assist in 37 presenze.

Ora, dopo aver atteso a lungo una chiamata in Serie A dopo essersi svincolato dal Toronto in MLS, è riapprodato proprio in Abruzzo per aiutare il “suo” club a centrare la salvezza.

“Sono strafelice di essere qui. Avevo avuto altre proposte, ma ho fatto una promessa al presidente. In Serie B sarei venuto solo a Pescara. Questa squadra mi ha lanciato nel grande calcio e ora voglio regalare la salvezza“.

Un ritorno che sa di romantico, per andare proprio alla ricerca della salvezza. Salito in caletterai al termine della stagione 2024/2025, i delfini sono attualmente all’ultimo posto con 15 punti, a -5 da Bari (19°), Mantova (18°) e Spezia (17°). Poco più avanti anche Virtus Entella, Reggiana e Sampdoria.

Insigne: “C’è stato un contatto anche col Napoli”

“Fisicamente sto bene, mi sto allenando con la squadra e seguo una tabella personalizzata – ha proseguito Insigne, prima di svelare anche un retroscena – Vi racconto una cosa: con il Mantova Gorgone mi ha chiesto anche solo 10 minuti ma non volevo rovinare tutto“.

Ora, dunque, attenzione al prossimo match fondamentale contro il Cesena 6° in classifica. “Spero che a Cesena mi tocchi uno spezzone di gara. Credo nella salvezza e vogliamo tutti fare questo regalo ai tifosi“.

Infine, anche un altro retroscena, ma questa volta di mercato. Come racconta il classe 1991, c’è stata per un momento anche la possibilità di un suo ritorno a Napoli. “C’è stato un contatto e avevo detto che per loro avrei giocato anche gratis, ma non se n’è fatto nulla“.