Insigne torna a segnare con il Pescara: non accadeva dal 2012

Lorenzo Insigne torna a segnare con la maglia del Pescara: non accadeva da 14 anni

Prima il gol di Pohjanpalo per il vantaggio del Palermo, poi la rete del pareggio del Pescara. La firma è quella di Lorenzo Insigne, che torna al gol con questa maglia dopo 14 anni.

L’ex Napoli e Toronto non segnava con il Pescara dal 12 maggio 2012, nella vittoria per 2-0 contro il Torino.

5041 giorni dopo, Lorenzo Insigne può esultare di nuovo allo Stadio Adriatico.

Quella contro il Palermo è anche la prima gara da titolare per il classe 1992, rimasto in panchina contro Mantova e Avellino, subentrato dalla panchina contro Catanzaro e Venezia. Titolare, fascia da capitano e gol: il Pescara riabbraccia Insigne.