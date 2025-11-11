Pescara, in chiusura l’accordo con Gorgone: nelle prossime ore la firma
Il Pescara ha trovato il suo nuovo allenatore: sarà Giorgio Gorgone, che nelle prossime ore arriverà in città per la firma
Sarà Giorgio Gorgone il nuovo allenatore del Pescara. Dopo l’esonero di Vincenzo Vivarini, il club ha dunque deciso di puntare sull’ex Lucchese.
L’arrivo è previsto in giornata in città per la firma e l’annuncio ufficiale da parte del club.
Per l’allenatore è pronto un contratto fino al termine della stagione con opzione in caso di salvezza.
Pescara che attualmente occupa il penultimo posto nella classifica di Serie B con una sola vittoria ottenuto in 12 partite.