Dopo 14 anni, cinquemila giorni dopo, Lorenzo Insigne torna a calcare il prato dell’Adriatico con la maglia del Pescara. All’80’ di Pescara-Catanzaro, sul punteggio di 0-2, mister Gorgone decide di mandarlo in campo. Il campione d’Europa con l’Italia ed ex capitano del Napoli riabbraccia così la sua gente, quella che lo aveva visto crescere agli inizi della carriera. L’ingresso in campo di Insigne scatena una grande ovazione del pubblico, che accoglie il suo ritorno con applausi e cori.

La storia tra Insigne e Pescara affonda le radici nella stagione 2011/2012, quando il talento di Frattamaggiore incantò la Serie B al fianco di Ciro Immobile e Marco Verratti, guidati da mister Zeman. In quell’annata memorabile, culminata con la promozione in Serie A, Insigne collezionò 37 presenze, mettendo a segno 18 gol e 14 assist, diventando uno dei simboli di una squadra rimasta nel cuore dei tifosi biancazzurri. Da lì, una carriera di altissimo livello tra Napoli e Toronto, prima del nuovo capitolo abruzzese.

Il ritorno a Pescara è stato il frutto di una trattativa complessa: dopo essersi svincolato dal Toronto in MLS, Insigne ha atteso a lungo una chiamata dalla Serie A, che però non è mai arrivata. A quel punto, la scelta di cuore: tornare dove tutto era iniziato, accettando la sfida della Serie B per provare a trascinare il “suo” Pescara fuori dalle difficoltà.

Una missione tutt’altro che semplice. Il Pescara è sempre più ultimo in classifica con 15 punti e peggior difesa del campionato, in una situazione che si fa di settimana in settimana sempre più complicata. In questo contesto, l’esperienza, la qualità e il carisma di Insigne rappresentano una speranza per inseguire una salvezza che oggi appare molto difficile, ma non ancora impossibile.