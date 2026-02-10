Pescara-Catanzaro, l’Adriatico riabbraccia Lorenzo Insigne 14 anni dopo
Dopo 14 anni, cinquemila giorni dopo, Lorenzo Insigne torna a calcare il prato dell’Adriatico con la maglia del Pescara. All’82’ di Pescara-Catanzaro, sul punteggio di 0-2, mister Gorgone decide di mandarlo in campo. Il campione d’Europa con l’Italia ed ex capitano del Napoli riabbraccia così la sua gente, quella che lo aveva visto crescere agli inizi della carriera. L’ingresso in campo di Insigne scatena una grande ovazione del pubblico, che accoglie il suo ritorno con applausi e cori.