Il Catanzaro di Aquilani non si ferma: quinto posto e ritorno al successo in trasferta



Pietro Iemmello (credit – Imago)

Il Catanzaro espugna Pescara con un gol per tempo, torna alla vittoria lontano dal “Ceravolo” e vola al quinto posto in Serie B

Il Catanzaro conquista tre punti pesantissimi all’Adriatico di Pescara imponendosi per 0-2, grazie alle reti di Iemmello nel primo tempo e Alesi nella ripresa. Una bella vittoria, arrivata con grande personalità, che consente ai giallorossi di consolidare il momento positivo e di guardare con fiducia al prosieguo della stagione.

Il successo proietta la squadra di mister Aquilani al quinto posto solitario in classifica con 38 punti, approfittando anche della sconfitta del Cesena a Chiavari contro l’Entella. Un traguardo importante, soprattutto considerando le numerose assenze, su tutte quella di Cisse e Pittarello, che hanno di fatto decimato il reparto offensivo.

A sbloccare la gara è stato Pietro Iemmello, tornato al gol dopo oltre un mese di digiuno. Per il capitano giallorosso si tratta della prima rete in trasferta della stagione, la sesta complessiva in campionato, che lo rilancia anche nella classifica marcatori.

Ancora decisivo Mattia Liberali, sempre più protagonista di questo Catanzaro: suo l’assist per Iemmello, a conferma dell’ottimo momento del giovane, già a segno con il primo gol tra i professionisti nella precedente gara casalinga contro la Reggiana.

Un successo che mancava da dicembre

La vittoria lontano dal “Ceravolo” mancava dal 19 dicembre, quando il Catanzaro si impose al “San Nicola” di Bari. Un’attesa lunga, interrotta nel modo migliore su un campo comunque difficile, nonostante il momento difficile del Pescara, con una prestazione solida e matura.

I giallorossi hanno sofferto poco contro un Pescara apparso in grande difficoltà, soprattutto nel primo tempo, controllando il ritmo della gara e colpendo nei momenti chiave. Una squadra compatta, organizzata e sempre più difficile da affrontare per qualsiasi avversaria del torneo.

Festeggiamenti gol di Alesi (credit – Imago)

Pescara in crisi nera, salvezza lontana

Serata amara per il Pescara, nonostante il ritorno in campo di Lorenzo Insigne davanti ai propri tifosi dopo 14 anni dall’ultima apparizione all’Adriatico. Il suo rientro non è bastato a cambiare il volto di una squadra in evidente affanno.

Gli abruzzesi restano ultimi in classifica con appena 15 punti e una salvezza che appare sempre più difficile da raggiungere. I numeri parlano chiaro: con 48 gol subiti, il Pescara è la peggior difesa del campionato e il tempo per invertire la rotta comincia a scarseggiare.