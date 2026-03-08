Pescara-Bari, match posticipato di 15 minuti: il motivo
Slitta l’inizio del match tra Pescara e Bari, valido per la 29esima giornata del campionato di Serie B. Il calcio d’inizio, originariamente programmato per le ore 19:30 sul prato dello stadio Adriatico “Lorenzo Cornacchia”, è stato ufficialmente posticipato di 15 minuti a causa di alcuni problemi tecnici riscontrati nel sistema Var.
Pronto intervento dei tecnici specializzati per ripristinare il corretto funzionamento dei monitor e della comunicazione tra il direttore di gara e la sala video, condizione necessaria per garantire la regolarità della sfida. La gara inizierà dunque alle ore 19:45.
Nonostante l’imprevisto tecnico, l’atmosfera all’Adriatico resta caldissima, con le due squadre che hanno prolungato le fasi di riscaldamento sul terreno di gioco in attesa del fischio d’inizio.