Pescara, martedì mattina la decisione sull’allenatore: in lista Gorgone e Modesto

Attesa per martedì mattina la decisione sul nuovo allenatore del Pescara

Dopo aver esonerato Vincenzo Vivarini, il Pescara prenderà presto la decisione sul nuovo allenatore.

La lista si è ristretta a due nomi: Francesco Modesto – ex Atalanta U23 – e Giorgio Gorgone. L’ultima esperienza di Gorgone è terminata a giugno 2025, dopo 85 partite sulla panchina della Lucchese.

In 12 partite di Serie B, il Pescara ha ottenuto una sola vittoria (4-0 contro l’Empoli) e occupa il penultimo posto della classifica. Motivi che hanno spinto la società a cambiare il progetto tecnico, esonerando Vivarini.

Nelle ultime due gare di campionato, Oliveri e compagni hanno perso a Palermo (5-0) e in casa contro il Monza (0-2).