Al rientro dall’Argentina, l’aereo del Perugia è stato costretto a tornare alla base: il racconto dell’episodio

Spiacevole episodio quello capitato al Perugia calcio al rientro dal proprio ritiro svolto a Ezeiza, in Argentina. L’aereo in cui si trovava il club, partito per fare rientro in Italia, ha cambiato rotta e improvvisamente fatto rientro verso la base.

La causa è riconducibile a un malore avvertito da un pilota mentre il mezzo stava sorvolando l’Atlantico, a circa tre ore dalla partenza.

A intervenire è stato il medico della società, Alessandro Cirimbilli, che ha aiutato a riportare la situazione sotto controllo.

Il nuovo volo per il Perugia è previsto nella giornata di giovedì 31 luglio quando, a meno di imprevisti, la squadra farà rientro a Roma.

Perugia, disavventura in aereo dopo il ritiro

Secondo quanto riferito da “RaiNews.it“, il pilota dell’aereo su cui si trovava il Perugia calcio avrebbe avvertito un forte mal di testa, con la compagnia aerea che aveva dunque deciso di rientrare a Buenos Aires per non rischiare nulla, viste le tante ore di viaggio ancora previste per arrivare in Italia.

Squadra che nel “tour” sudamericano ha fatto visita ai due stadi più importanti della Capitale e tra i più affascinanti al mondo: la Bombonera del Boca Juniors e il Monumental del River Plate.