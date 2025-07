Le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori Zdrilic e Massimiliano Allegri per la sfida tra Perth Glory e Milan

Il Milan di Massimiliano Allegri si appresta a disputare la terza e ultima amichevole del Pre-Season Tour 2025: i rossoneri, a partire dalle 12:20 italiane, sfideranno il Perth Glory.

La squadra australiana scenderà in campo contro i rossoneri allo stadio HBF Park, situato proprio a Perth, in Australia.

I rossoneri sono reduci dalla bella vittoria, seppur in amichevole, 4-2 contro il Liverpool. Dopo questo test, il Milan sarà impegnato in altre due gare prima di giocare contro il Bari in Coppa Italia.

Maignan e compagni sfideranno prima il Leeds United (sabato 9 agosto) e poi il Chelsea (domenica 10).

Perth Glory-Milan, le formazioni ufficiali

PERTH GLORY (4-4-2): Birighitti, Risdon, Kaltak, Wootton, Sutton; Ostler, Gomulka, Timmins, Ngo; Sulemani, Traggart. All. Zdrilic.

A disposizione: Sail, O’Neill, Wales, Blair, Bugarija, Lebib, Despotovski, Frenev, Majekodunmi, Kuzamba, Anasmo, Knight, Argent.

MILAN (4-3-3): Maignan; Estupinan, Pavlovic, Gabbia, F. Terracciano; Comotto, Bondo, Lotus-Cheek; Jimenez, Okafor, Chukwueze. All. Allegri.

A disposizione: P. Terracciano, Ricci, Leao, Fofana, Tomori, Thiaw, Bartesaghi, Dutu, Pittarella, Saelemaekers, Musah, Magni, Liberali, Torriani.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’amichevole tra il Perth Glory e il Milan sarà trasmessa in diretta su Milan TV (Sky canale 230) e in streaming su DAZN, Prime Video e Milan TV, accessibile anche tramite Sky Go e app mobile del club rossonero.